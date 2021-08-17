Роскультцентр продлил прием заявок на участие в IV Национальной молодежной кинопремии

Срок подачи заявок на соискание кинопремии продлен до 10 сентября. Подать свой игровой, документальный или анимационный фильм могут режиссеры и кинематографисты из России в возрасте от 18 до 35 лет. Каждый номинант имеет право выдвинуть не более одной конкурсной работы, снятой за последние 5 лет — с 2017 по 2021 год.

«Мы понимаем, что последние два года оказались непростыми для российской и мировой киноиндустрии. В связи с пандемией съемки фильмов и постпродакшн — процессы, в которых задействовано огромное количество специалистов в области кино и кросс-отраслей, — были приостановлены или отменены. Поэтому мы решили пойти навстречу молодым кинематографистам, продлив прием заявок и дав возможность принять участие с картинами, снятыми за последние пять лет», — прокомментировала директор Роскультцентра Марина Абрамова.

Кинопремия проводится Роскультцентром при содействии Росмолодежи. В 2021 году заявки на соискание принимаются в номинациях: «Лучший короткометражный фильм», «Лучший фильм, снятый на смартфон», «Лучший документальный фильм», «Лучший полнометражный фильм», «Лучший анимационный фильм», «Лучшее социальное кино».

Для участия необходимо:

Зарегистрироваться на портале АИС «Молодежь России». Далее выбрать в разделе «Мероприятия» Национальную молодежную кинопремию. Отправить заявку в выбранной номинации и загрузить полную версию своей работы в требуемом формате в личный кабинет участника.

Экспертный совет кинопремии определит шорт-лист, в который войдут по три фильма в каждой номинации. Советом жюри под председательством российского продюсера кино и телевидения, сооснователя кинотелевизионной студии «Главкино» Ильи Бачурина будут выбраны лауреаты. Их имена станут известны на церемонии награждения, которая состоится в ноябре в ходе Международного культурного форума в Санкт-Петербурге.

В состав совета жюри кинопремии также вошли советский и российский кинорежиссер, сценарист, актер, педагог, народный артист Российской Федерации Владимир Хотиненко, исполнительный директор Молодежного центра Союза кинематографистов России Дмитрий Якунин, исполнительный директор Ассоциации анимационного кино России Ирина Мастусова, генеральный продюсер Всемирного фестиваля уличного кино Александр Щеряков, руководитель проекта One Side Media Артур Михеев, директор АНО «Русские сезоны» Алексей Лебедев, президент АНО «Центр кинофестивалей и международных программ» Татьяна Шумова, главный редактор портала «Ревизор.ру» Денис Кирис, российский журналист и писатель, продюсер, программный директор фестиваля экранизаций «Читка» Сусанна Альперина, директор Государственного центрального музея кино Лариса Солоницына, заведующий кафедрой анимации и компьютерной графики ВГИК, профессор, заслуженный деятель искусств РФ Станислав Соколов, старший научный сотрудник НИИ киноискусства ВГИК Андрей Апостолов, член правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения, вице-президент по развитию медиабизнеса компании ПАО «МТС» Игорь Мишин, член правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения, основатель и генеральный продюсер компании Star Media Владислав Ряшин.

Фильмы-победители в номинациях «Лучший короткометражный фильм» и «Лучший фильм, снятый на смартфон» будут показаны в тысяче городов в рамках Фестиваля уличного кино с охватом в 500 тыс. зрителей в 2022 году. Лауреат в номинации «Лучший фильм, снятый на смартфон» получит возможность обучения в One Side Media. Победитель в номинации «Лучший анимационный фильм» сможет представить свой фильм гостям профильной смены лагеря «Артек» в ходе программы показов анимационного кино. Помимо этого, его картина будет интегрирована в работу «Социальной онлайн-платформы российской авторской анимации за 30 лет». Три победителя также смогут пройти программу «Режиссура и filmmaking» в Первой онлайн-киношколе. Кроме того, картины всех лауреатов будут размещены в разделе «Кино» на ресурсах АНО «Русские сезоны» с английскими субтитрами.