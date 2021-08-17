Уровень реки Зеи понизился на территории Благовещенска

Уровень воды в реке Зее в районе села Белогорье понизился на 6 см в Благовещенске. Тем не менее паводковая ситуация в населенном пункте остается сложной.

По данным мэрии Благовещенска, отметка «опасное явление» пока превышена на 17 см. В Белогорье остается высоким уровень грунтовых вод. Для перекачки воды с подтопленных территорий установлена мотопомпа повышенной мощности. Об этом пишет Амурская служба новостей.

Насосные станции и мотопомпы работают в селе круглосуточно. Кроме того, в Белогорье функционирует круглосуточный пост спасателей. Полиция перекрыла движение к местам отдыха и лагерям.

По данным за 17 августа, в Амурской области подтоплены 194 жилых дома в 194 населенных пунктов, также под водой остаются почти 1,6 тыс. приусадебных участков. Частично подтоплено 27 участков автомобильных дорог, а также два моста на территории Белогорского муниципального округа.