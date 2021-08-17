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На МКАДе заметили бегущего барана

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Водители заметили на Московской кольцевой автодороге (МКАД) бегущего барана. Об этом 17 августа сообщается в Telegram-канале «ДТП и ЧП Москва и МО».

Животное на трассе заметили утром этого дня, оно бежало по левой полосе, игнорируя десятки автомобилей вокруг.

Как пишет телеканал «360», пользователи Сети обратили внимание, что на задних копытах барана видны обрывки веревки. Предположительно, он был связан и его должны были зарезать.

7 августа эксперты назвали любимых домашних питомцев россиян. Результаты опроса показали, что у 76% россиян есть домашние животные, при этом предпочтение граждане РФ отдают кошкам. Опрос проводился среди жителей российских городов с населением более 500 тыс. человек.

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