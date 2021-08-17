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Путин подписал указ о плане противодействия коррупции

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Президент России Владимир Путин подписал указ о национальном плане противодействия коррупции. Программа мероприятий рассчитана на период до 2024 года, сообщает телеканал «Известия».

Минюсту, Следственному комитету, МВД и ФСБ до октября 2022 года поручено подготовить поправки в Уголовный кодекс. В рамках плана противодействия коррупции обновится отчетность чиновников о доходах, расходах и подарках. Сведения, размещаемые в Сети, будут детализировать.

К 2023 году планируется ввести запрет на госслужбу коррупционерам, которые избежали уголовной ответственности и отделались штрафом. Генпрокуратура представит предложения по проверке цифровых активов и цифровой валюты. Минцифры должно расширить информирование об общественном контроле противоправных действий через интернет. Также планируется, что прокурорам предоставят доступ к банковской тайне по делам о коррупции.

Минфин и Минтруд разработают рекомендации по выявлению рисков нарушения закона, связанных с предоставлением субсидий. Кроме того, Владимир Путин поручил Казначейству организовать Всероссийский антикоррупционный форум.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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