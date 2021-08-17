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Глава Минвостока раскрыл планы по обеспечению Дальнего Востока овощами

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Самостоятельно обеспечивать себя сельхозпродуктами Дальний Восток сможет в ближайшие три года, заявил в интервью «Известиям» заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

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Стоит ли ждать дальнейшего снижения цен

«По овощам с помощью программы развития тепличной отрасли, с учетом тех субсидий, той динамики, которую я вижу, я считаю, что в течение ближайших трех лет у нас не останется субъектов Дальнего Востока, которые бы испытывали проблему, которая еще пять лет назад была поголовной», — сказал Алексей Чекунков.

Дальний Восток долгое время снабжался базовыми овощами и фруктами из Китая, однако с помощью государственных субсидий, инвестиций от институтов развития и льготных кредитов уже стали появляться теплицы в Якутии, Приморье и Магадане, что позволило снизить цены.

Арктическая зона РФ снабжается, в том числе, путем северного завоза, и сейчас министерство изучает его эффективность для снижения стоимости товаров.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Нигде больше в мире 8 часов лететь за $100 невозможно»

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