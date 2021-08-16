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Мишустин утвердил Васильеву в должности президента РАО

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил кандидатуру экс-министра просвещения России Ольги Васильевой на пост президента Российской академии образования (РАО). Документ опубликован 16 августа на официальном интернет-портале правовой информации.

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«Утвердить Васильеву Ольгу Юрьевну в должности президента Российской академии образования», — сказано в тексте.

30 июня на общем собрании членов РАО Васильева была избрана президентом организации, сказано на сайте академии.

Как считает Васильева, одной из важнейших задач РАО является реагирование на новые вызовы системы образования, а также поддержка фундаментальных исследований.

«В условиях цифровой трансформации, которая пронизывает нашу жизнь, система образования формирует новые вызовы, на которые академия должна очень точно и быстро реагировать. Обновление системы образования должно поддерживаться наукой», — цитирует Васильеву пресс-служба РАО.

Ольга Васильева занимала пост министра образования и науки в 2016–2018 годах. После реорганизации ведомства до января 2020 года работала на должности министра просвещения. В марте прошлого года указом президента РФ Владимира Путина была назначена председателем попечительского совета РАО сроком на пять лет.

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