В «Векторе» объяснили необходимость разработки «ЭпиВакКороны-Н»

В интервью «Известиям» директор центра «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов объяснил, почему потребовалось модернизировать технологический процесс производства «ЭпиВаккороны».

«Была сложность в синтезе третьего пептида («ЭпиВакКорона» состоит из трех пептидов — коротких белков, копирующих такие же в шипе коронавируса. Они прикреплены к белку-носителю. — «Известия»). На выходе его получалось значительно меньше, чем первых двух при тех же самых условиях производства. Поэтому мы и были ограничены в количестве доз. Применяя все форматы масштабирования, мы вышли только на 1 млн доз в месяц. А когда попробовали соединить второй и третий пептиды, такой проблемы не возникло», — сообщил специалист.

Из-за того, что в производственный цикл были внесены изменения, требуется проведение полного цикла исследований: доклинических (запущены их в конце декабря 2020 года) и клинических (начаты в середине апреля), добавил он.

«Понимая, что пептиды и белок-носитель в вакцине «ЭпиВакКорона-Н» остаются теми же самыми, мы обращались в министерство здравоохранения с запросом относительно возможности проведения ускоренных испытаний. Но в Российской Федерации приняты на этот счет жестко регламентирующие законодательные нормы. Поэтому «ЭпиВакКорона-Н» проходит испытания по полному циклу» — сообщил Ринат Максютов.

По его словам, для этого были собраны три группы добровольцев по 75 человек.

«Первая группа была двукратно вакцинирована с интервалом в 21 день. Вторая — трехкратно: вторая иммунизация проводилась через 21 день, последняя доза будет введена еще через 60 дней. Третья группа получила уже зарегистрированную вакцину — «ЭпиВакКорону» для сравнения» — рассказал директор «Вектора».

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