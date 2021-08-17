В Госдуме прозвучало предложение о компенсации многодетным родителям средств, потраченных на обучение детей в вузе. Идея замечательная, но не новая. У нее есть конкретный автор. Пять лет назад на демографическом форсайте в Ульяновске такое предложение высказала многодетная мама Татьяна Сапожникова.

Чтобы протестировать проект, АНО «Институт научно-общественной экспертизы» по заказу правительства Сахалинской области провел исследование среди семей региона. Оно показало, что пары, воспитывающие трех детей, на первое место поставили бы господдержку при получении высшего профессионального образования в качестве фактора, влияющего на решение о рождении ребенка. Пары, воспитывающие двоих детей, ставят этот фактор на второе место после жилищных мер.

В 2019 году Общественная палата России провела еще одно исследование с участием 10 тыс. семей. 55% опрошенных также поставили образование детей из многодетных семей на первое место. Наконец, в декабре того же 2019 года по заказу АНО «Национальные приоритеты» ВЦИОМ вновь протестировал инициативу, выяснив, что эту меру поддерживают 46% семей, в том числе 40% однодетных, 56% двудетных, 61% трехдетных, 80% имеющих четырех и более детей.

Многие молодые семьи, у которых пока нет детей, мечтают стать многодетными. Одна из главных причин, влияющих на ее осуществление — это возможность дать ребенку высшее образование, так как оно ассоциируется у семей с лучшим социальным лифтом. Для этого есть основания — зарплата работников с высшим образованием примерно на треть выше, чем у тех, кто его не имеет.

Согласно исследованиям сервиса Superjob, опубликованным несколько недель назад, доля получивших высшее образование среди тех, кто воспитывался в многодетных семьях, существенно ниже по сравнению с теми, кто рос в семье один или с братом-сестрой. Это значит, что и доступность образования для детей из многодетных семей ниже. Это же исследование продемонстрировало парадокс: количество тех, кто воспитывался в полной многодетной семье, растет с уровнем дохода (20% среди опрошенных с зарплатой до 30 тыс. руб. в месяц и 28% среди тех, кто зарабатывает от 80 тыс. руб.). Таким образом, если при высоком экономическом потенциале такая молодежь получит еще и качественное высшее образование, это даст синергетический эффект в экономике и рождаемости.

У предложенной меры есть существенный недостаток. Семьи должны сначала накопить деньги, или взять кредит. У нас система образовательных кредитов на сегодняшний день не работает. Таким образом, сейчас, чтобы дать ребенку качественное высшее образование, нужно иметь много ресурсов, а у многодетных семей, как правило, их просто нет. Множество таких семей имеют доходы ниже прожиточного минимума. В этом смысле предложение депутата Василия Власова имеет существенный недостаток, так как предполагает наличие финансовых ресурсов на обучение детей, и только после получения образования придет компенсация.

У нас есть другое предложение: сделать доступным высшее профессиональное образование для многодетных на условиях целевого контракта, привязав его к потребностям того или иного региона — во врачах, учителях, педагогах, сотрудниках конкретных предприятий. Подобная система сейчас работает, но, на наш взгляд, преимущественное право на заключение такого соглашения между вузом и работодателем или регионом должны получать абитуриенты из многодетных семей.

Это в значительной степени способствовало бы развитию социальных лифтов, решению демографических и экономических проблем, восполнению дефицита трудовых ресурсов, в которых нуждаются регионы.

Другая мера — введение многодетного семейного капитала. Ведь у семей с тремя и более детьми те же потребности, что и у воспитывающих двоих: улучшение жилищных условий или оплата получения высшего образования. Я предлагаю назвать эту меру «отцовским многодетным капиталом». Предоставляться он должен при рождении трех и более детей в одной семье. Нужно поддержать отца многодетной семьи, ведь на него ложится основная экономическая нагрузка, так как в 40 процентах случаев многодетные мамы уже не работают.

В июле прошлого года сенаторы Галина Карелова, Инна Святенко и Елена Бибикова внесли в Госдуму законопроект о преимущественном праве зачисления в вуз на бюджетное обучение по программе бакалавриат и специалитет детей из многодетных семей. Пока законопроект не рассматривался, но я бы предложил будущему составу Госдумы к нему вернуться, учитывая то, что о поддержке многодетных семей высказывались и президент страны, и лидеры партий.

Автор — член Совета при Президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей

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