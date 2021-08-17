Обстановка в кабульском международном аэропорту в понедельник 16 августа ничем не была похожа на обещанную президентом США Джо Байденом «безопасную и организованную эвакуацию» из Афганистана. На следующий день после падения столицы интернет заполнили кадры хаоса на взлётно-посадочной полосе: беженцы, штурмующие авиалайнеры, цепляющиеся за американские военно-транспортные самолёты и разбивающиеся насмерть при падении с них.

Стабилизировать ситуацию на единственной оставшейся неподконтрольной движению «Талибан» (запрещено в России) территории не смогли даже отосланные в Кабул президентом Байденом 7 тыс. американских военных. Известие о внезапной переброске такого крупного контингента вызвало у некоторых наблюдателей опасения, что США на самом деле попытаются задержаться в стране, а аэропорт им нужен как опорный пункт для накопления войск и последующего контрудара на столицу.

Опасения подкреплялись тем, что в Кабул направили довольно внушительные боевые силы. Там уже приземлились первые рейсы с передовыми группами из состава двух батальонов морской пехоты и одним парашютно-десантным. Всего туда планируется к концу понедельника доставить 3 тыс. «штыков». Вторым эшелоном на этой неделе прибудет бригада из элитной 82-й воздушно-десантной дивизии, которую перебрасывают непосредственно с территории США. Британия прислала для эвакуации своих граждан шесть сотен бойцов из 16-й десантно-штурмовой бригады, а следом решила дополнительно направить в Афганистан ещё 200 военных.

Поддержать их готова вся мощь региональной авиагруппировки с многочисленных баз США. Кроме того, накануне в Катар прилетели дополнительные стратегические бомбардировщики B-52. К вылету постоянно готовы ударные беспилотники MQ-9 Reaper и тяжеловооруженные АС-130, палубные самолеты с авианосцев, дежурящих в регионе.

Но реальность прозаичнее. Американцы сейчас думают не о восстановлении контроля над Кабулом, а о полном и окончательном уходе из Афганистана. Даже отосланными туда силами будет непросто обеспечить организованную эвакуацию с аэродрома, окружённого со всех сторон врагом, с которым они воевали 20 последних лет.

Международный аэропорт Кабула совершенно непригоден для обороны. Он размещён в городской черте, окружён жилой застройкой и промышленными районами. Вдоль взлётно-посадочной полосы в двух километрах тянется холмистая гряда. С неё просматривается вся территория, взлетающие и садящиеся самолёты и вертолёты. Во время советской кампании в Афганистане охраной и обороной столичного аэропорта занимался целый мотострелковый полк. При этом его поддерживали соседние части и местные силовики. И тем не менее посадка и взлёт оттуда зачастую были рискованными. Так в небе над Кабулом был сбит военно-транспортный самолет Ил-76.

При желании талибы уже сейчас могли бы доставить множество неприятностей американскому контингенту, замедлить или полностью сорвать эвакуацию. Для этого достаточно взять аэропорт под эпизодический обстрел миномётами и реактивными снарядами. Есть в распоряжении боевиков и дальнобойные противотанковые управляемые ракеты. Они не раз успешно поражали ими вертолёты афганской армии, пытающиеся сесть на блокированные блокпосты и опорные базы.

Но, похоже, компромисс между старыми противниками достигнут. 16 августа глава Центрального командования США Фрэнк Маккензи лично встретился в Омане с представителями политического крыла «Талибана» в попытке договориться о том, чтобы исламисты не атаковали аэропорт и позволили эвакуировать из него иностранцев и беженцев. Пока даже без противодействия боевиков это получается плохо.

Вывести несколько сотен иностранных дипломатов и граждан труда бы не составило. Главная проблема, задерживающая эвакуацию — это десятки тысяч афганцев, которые претендуют на иммиграцию в США и другие страны. Такую возможность обещали множеству переводчиков, лояльных американцам чиновникам и специалистов, их семьям. Но стремительное падение Афганистана не позволило им вовремя оформить документы и получить визы. Закономерно опасаясь мести талибов, они теперь осаждают аэропорт, в надежде улететь в любую страну.

Американские военные хорошо представляют, что надо делать при атаке «Талибана» на аэродром, но понятия не имеют, как поступить с порывом лишившихся разума от страха местных союзников. В давке, возникшей в аэропорту после предупредительных выстрелов, уже погибли несколько афганцев. Ни стрельба, ни рулоны колючей проволоки не помогли. Толпа выплеснулась на взлётно-посадочную полосу и рулёжные дорожки, временно заблокировав их.

Эвакуационные рейсы регулярно приходится откладывать. Садятся и вылетают только военные самолеты, а расчищать дорогу перед ними приходится устрашающими полётами вертолётов Apache на предельно небольшой высоте. Ситуацию удастся взять под контроль только с приходом американских подкреплений.

Сейчас «Талибан» сознательно старается не провоцировать формальных противников. В интересах движения добиться как можно более быстрого их ухода из страны. И эти стремления полностью совпали с намерениями США. Можно ожидать не только временного мирного сосуществования солдат Пентагона и талибов. Не стоит удивляться, если группировка ещё и займётся охраной внешнего периметра аэропорта и тем поможет обеспечить обещанную президентом Байденом «безопасную и организованную эвакуацию». В итоге, возможно, завершить её удастся даже раньше назначенной даты 31 августа.

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