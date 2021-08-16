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Аналитики спрогнозировали обвал цен на золото

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В начале торгов 16 августа стоимость золота снижалась примерно до $1770 за уницию после роста в конце минувшей недели. В связи с этим аналитики финансового холдинга UBS Global Wealth Management заявили Bloomberg TV, что призывают инвесторов пересмотреть свои вложения в драгоценные металлы.

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«В понедельник утром цена золота повысилась лишь на 0,3%, до $1,785.36, после ростана 1,5% в пятницу», — отмечается в сообщении.

По данным Нью-Йоркской фьючерсной биржи COMEX на 18:43 мск, этот драгоценный металл стоил $1787,4 за унцию. В начале этого года золото торговалось на уровне $1900 за унцию.

Аналитики считают, что падение цен на золото произошло на фоне укрепления доллара США и восстановления экономики от последствий пандемии коронавируса. Они также прогнозируют падение серебра с $24 до $22. Самым выгодным для вложений металлом называется платина, которая шире используется в производстве.

Директор по инвестициям в UBS Global Wealth Management Доминик Шнидер посоветовал владельцам золотых активов либо вовсе от них избавиться, либо обезопасить себя от связанных с ними рисков.

В свою очередь инвестиционный банк Goldman Sachs прогнозрует рост стоимости золота к концу года до $2 тыс. за унцию, а серебра — до $30.

На этой неделе ожидается заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, на котором выступит выступление председатель регулятора Джером Пауэлл. После этого инвесторы смогут лучше проанализировать возможные риски, связанные с хранением драгоценных металлов. Золото, стоимость которого оценивается в долларах, может дешеветь при росте стоимости американской валюты, поскольку тогда металл подорожает в других валютах, что приведет к падению спроса и как следствие — цены.

Цена золота уже опускалась в начале августа на 0,4%, до $1814 за унцию. Снижение стоимости тогда связали с фиксацией прибыли.

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