Сезон любительского краболовства открылся в Заполярье

В Мурманской области с 16 августа начался сезон любительского краболовства. Об этом сообщил глава региона Андрей Чибис.

По его словам, с понедельника все пять участков с квотой до 20 т каждый начинают принимать заявки и выдавать лицензии на любительский вылов камчатского краба.

Организацией туров и оформлением путевок занимаются четыре компании: «Валла-Тунтури», «Серебро Поноя+», «Аврора Тур» и «Мурманскинтурист». Квота на вылов составляет 100 т, по 20 т на каждый участок, пишет ИА «Би-порт».

Минимальная стоимость путевки на вылов краба — 800–1000 рублей за один экземпляр краба, для льготных категорий граждан — от 400 рублей.