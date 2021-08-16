Банки в России столкнулись с оттоком денег вкладчиков

Крупные российские банки столкнулись с резким оттоком средств населения по итогам января—июня 2021 года. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на оборотно-сальдовую ведомость (форма 101) банков, которую издание проанализировало в понедельник, 16 августа.

Выяснилось, что в целом по финансовому сектору отток денег населения составил 0,8%. Но в десяти банках из топ-30 (по объему средств населения) отрицательная динамика была выражена сильнее. В самих финансовых организациях объяснили это снижением потребности в фондировании из-за меньшей выдачи кредитов в первом полугодии.

Самый большой отток, за исключением Запсибкомбанка, где идет миграция клиентов в ВТБ, показал «Восточный». Его портфель средств розничных клиентов снизился на 20,6 млрд рублей, то есть на 15,3%. Далее идут Минбанк, потерявший 18,7 млрд рублей (–12,4%), Росбанк — потерявший 16,6 млрд рублей (–5,6%).

В банках рассказали, что снижение объема средств граждан было запланировано из-за отсутствия нужды в «избыточной» ликвидности. В «Восточном» пояснили, что с учетом планируемого снижения кредитного портфеля и перетока новых выдач в Совкомбанк у него уменьшается и потребность в привлечении денег.

В Минбанке заявили, что проводят «планомерную политику по снижению стоимости клиентских пассивов». В Росбанке отмечают, что клиенты диверсифицировали портфель и это «привело к уменьшению доли и объема классических банковских продуктов».

Согласно оценке Банка России, отток средств населения в целом происходит «из-за низких ставок и интереса к альтернативным инвестициям». При этом по итогам года регулятор ожидает положительной динамики из-за сезонных факторов — роста ставок и сезонных выплат в декабре.

По оценке директора департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александра Данилова, рост по году вряд ли будет в пределах 5%. По данным на 1 июня, население хранит в банках 32,38 трлн рублей.

Эксперты считают, что такие оттоки средств населения вряд ли являются целенаправленной стратегией банков. По их мнению, граждане забирают деньги, потому что выросла инфляция, и вместо того, чтобы держать сбережения на банковских депозитах, где не предлагают конкурентных ставок по сравнению с уровнем инфляции, на них лучше что-нибудь купить. С октября 2020 года банки начали повышать ставки по вкладам, но «не успели ни за повышением ключевой ставки, ни за инфляционными ожиданиями», полагают специалисты.

В июле «Известия» опросили ряд крупных банков, благодаря чему выяснилось, что портфель вкладов в валюте продолжает снижаться на фоне низких процентных ставок на этот вид продукта. Например, в некоторых кредитных организациях за полгода доля доллара в объеме срочных депозитов граждан уменьшилась в пределах 2 п.п. Тренд низких ставок на сберегательные инструменты в долларах продолжится, как и сокращение таких портфелей, спрогнозировали эксперты. Отток валютных вкладов, по оценкам специалистов, в переводе на рубли в этом году может достигнуть 700 млрд.