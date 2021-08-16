Дороги в центре Липецка отремонтируют за 350 млн рублей

Управление главного смотрителя Липецка объявило торги на проведение ремонта дорог в центре города. Максимальная стоимость работ составит 350,8 млн рублей.

Все услуги по ремонту были объединены в один лот. Подрядчику предстоит привести в порядок участки улиц Зегеля, Плеханова, Интернациональной, Пролетарской и Желябова. Об этом сообщает GOROD48. Согласно техническому заданию, ремонт должен стартовать 1 февраля 2022 года.

На улицах планируется заменить асфальт и бордюры, привести в порядок люки и ливневки, а также обновить плитку на тротуарах, обустроить водоотводные лотки, отремонтировать дорожные знаки и павильоны. При необходимости будет произведена замена остановочных павильонов.

Подрядчика выберут 30 августа. По условиям контракта ремонт завершится 1 августа 2022 года.