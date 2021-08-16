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Пока в аэропорту Кабула собрались сотни людей, готовые покинуть Афганистан даже стоя, а турецкие власти, по данным источников, намерены официально признать правление «Талибана» (организация запрещена в России), в самой Турции начался немалый переполох. Общественность, журналисты, политики высказывают опасения, что новые толпы беженцев превратят страну в «мотель» (как выразился, например, лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу). И эти страхи небеспочвенны.

Недавно в Анкаре в результате потасовки сирийские беженцы смертельно ранили турецкого гражданина Эмирхана Ялчина. Это привело к настоящим погромам мест компактного проживания сирийцев в городе. Разъяренная толпа турок разгромила магазины, сожгла автомобиль, принадлежащий сирийцу. Спустя некоторое время на место события прибыла полиция. Она арестовала более 70 человек, участвовавших в ночных погромах, а также в «интернет-провокациях».

Кровавый инцидент снова вернул проблему мигрантов в повестку. Оппозиция припомнила президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, что в стране вот уже 10 лет находятся сирийцы, число которых к 2021 году перевалило за 4 млн. Кемаль Кылычдароглу заметил по этому поводу, что такого развития ситуации «следовало ожидать». По его словам, убийство стало возможным из-за «типичной политики дворцовой власти».

Представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик в ответ заявил, что проблема сирийских беженцев не должна использоваться для подрыва единства страны. По его мнению, ответственность за убийство несет преступник, который уже арестован и ответит по всей строгости закона. Характер этих и других заявлений дает понять, что проблема беженцев, по мнению правящей элиты, подогревается и даже создается на ровном месте.

И все же сомнительно, что сложнейшую для республики проблему за один день «высосали из пальца» именно оппоненты главы государства. Кроме прямой нагрузки на турецкий бюджет в течение 10 лет, речь идет и о том, что сирийцы (а скоро это будут делать и афганцы) вольно или невольно отнимают рабочие места у местных, способствуют снижению зарплат в густонаселенной стране, где и так работу днем с огнем не сыщешь. Более того, ситуаций, когда сирийцы становились фигурантами криминальных историй, за последние годы слишком много, чтобы в очередной раз их игнорировать.

Многочисленные интервью и комментарии жителей турецких городов говорят о том, что они крайне недовольны количеством приезжих. По словам граждан, изначально они не возражали приютить оказавшихся в беде, но в итоге именно местные оказались крайними. Нередки случаи, когда целые кварталы в турецкой столице принадлежат сирийским бизнесменам. В Стамбуле есть магазины, хозяева которых не утруждают себя вывесками на турецком языке, хотя у «понаехавших» неспроста такое отношение к местным.

Религиозно-консервативная идеология партии Эрдогана всегда диктовала особое отношение к гостям из стран, где большинство исповедует ислам. В конце концов «умма» («община») должна быть интернациональной. Мусульмане делают акцент на «исламскую солидарность», а не на национализм или гражданственность. Такой подход, с одной стороны, открывал Турцию мусульманам всего мира, а с другой — открывал их мир для турецких властей, давал возможность выступать в защиту «угнетенных» практически в любой стране.

В целом такой подход успешно и широко использовался в политике Эрдогана и его партии до тех пор, пока не расцвела «арабская весна» и миллионы беженцев не потянулись в Турцию в надежде, что она откроет свои ворота дальше, на Запад. А там беженцев манили пособия ЕС. В Брюсселе, впрочем, не спешили открыть объятия гостям с Востока, понимая, что среди них могут оказаться и террористы. Так появились лагеря для беженцев в Турции и бесконечные переговоры лидеров Евросоюза с турецкими властями. Для ЕС было важно, чтобы турецкая сторона задержала максимально возможное число беженцев на своей территории.

Теперь же у рядовых турок небезосновательно создается впечатление, что политика их лидера под лозунгом «поможем угнетенным братьям» по факту только способствовала волнам миграции и, как следствие, межэтническим конфликтам в самой Турции.

А сейчас страна столкнулась с новой волной беженцев. На этот раз они хлынули через иранскую территорию из Афганистана, где власть захватил «Талибан». Масла в огонь миграционной проблемы подлили заявления США о том, что Вашингтон готов предоставить убежище афганцам, но для этого они должны сначала оказаться в третьей стране, ожидая 12 месяцев или более, пока их заявки рассмотрят. В Турции такой «юмор» не оценили, американское условие вызвало такой резонанс и переполох, что турецкое руководство было вынуждено буквально оправдываться перед своим населением, ведь Турцию от Афганистана отделяет только Иран, который охотно пропускает желающих попасть на север.

Даже экс-премьер и лидер консервативной «Партии будущего» Ахмет Давутоглу, который лично продвигал идею «исламского братства», заявил в этой связи: «Турция не 51-й штат Америки. Они хотят, чтобы афганцы приехали в Турцию и отсюда получили визу в Америку. <…> Это очевидное вмешательство в суверенитет Турции».

Так что обстановка диктует Эрдогану и его партии как минимум немедленный пересмотр политики и идеологии в отношении «братьев», поскольку в обозримой и среднесрочной перспективе рейтинги в Турции будут расти явно у тех, кто предложит отгородиться от беженцев, но никак не принять их за счет турецких граждан.

Автор — директор Центра изучения Новой Турции

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора

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