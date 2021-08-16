В Сингапуре у подростка остановилось сердце после первой дозы Pfizer

Минздрав Сингапура подтвердил первый в стране случай побочного эффекта на сердце, который был обнаружен у 16-летнего юноши после введения первой дозы вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech. Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном в понедельник, 16 августа.

Инцидент произошел в июле. Через шесть дней после введения первой дозы препарата у молодого человека была зафиксирована остановка сердца.

«Миокардит, вероятно, стал серьезным побочным эффектом после использования вакцины. Состояние молодого человека усугубилось после тренировки с большими весами, а также употребления энергетических напитков и добавок в большом объеме», — говорится в сообщении.

По информации минздрава страны, юноша будет выписан из больницы в ближайшие недели. Однако, как уточнили в ведомстве, прежде чем он сможет вернуться в школу и возобновить другие занятия, в течение определенного времени ему потребуется реабилитация.

Власти выплатят родителям подростка 225 тыс. сингапурских долларов ($165,9 тыс.) в рамках программы страхования жителей в случае появления побочных эффектов от вакцин, которые используются в государственной кампании иммунизации, пишет ТАСС.

В стране также одобрен препарат Moderna. На сегодняшний день примерно 75% жителей страны полностью вакцинированы.

Ранее в июле в американском штате Мичиган, округ Сагино, 13-летний ребенок скончался во сне спустя три дня после введения второй дозы вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech.