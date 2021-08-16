В Сингапуре у подростка остановилось сердце после первой дозы Pfizer
Минздрав Сингапура подтвердил первый в стране случай побочного эффекта на сердце, который был обнаружен у 16-летнего юноши после введения первой дозы вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech. Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном в понедельник, 16 августа.
Инцидент произошел в июле. Через шесть дней после введения первой дозы препарата у молодого человека была зафиксирована остановка сердца.
«Миокардит, вероятно, стал серьезным побочным эффектом после использования вакцины. Состояние молодого человека усугубилось после тренировки с большими весами, а также употребления энергетических напитков и добавок в большом объеме», — говорится в сообщении.
По информации минздрава страны, юноша будет выписан из больницы в ближайшие недели. Однако, как уточнили в ведомстве, прежде чем он сможет вернуться в школу и возобновить другие занятия, в течение определенного времени ему потребуется реабилитация.
Власти выплатят родителям подростка 225 тыс. сингапурских долларов ($165,9 тыс.) в рамках программы страхования жителей в случае появления побочных эффектов от вакцин, которые используются в государственной кампании иммунизации, пишет ТАСС.
В стране также одобрен препарат Moderna. На сегодняшний день примерно 75% жителей страны полностью вакцинированы.
Ранее в июле в американском штате Мичиган, округ Сагино, 13-летний ребенок скончался во сне спустя три дня после введения второй дозы вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech.