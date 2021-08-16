Прямой эфир
Происшествия
Рейс из Симферополя готовится к аварийной посадке в Домодедово
Политика
Глава Иркутской области доложил президенту о работе по борьбе с последствиями наводнения
Происшествия
Автомобиль загорелся на дублере Ленинградского проспекта в Москве
Мир
В МИДе отметили способность талибов к переговорам
Экономика
Банки раскритиковали проект ЦБ о новой оценке клиентов
Мир
Ракета выпущена из сектора Газа по Израилю
Мир
Паралимпийца из Грузии задержали за избиение охранника гостиницы в Токио
Общество
Учебный год в российских школах начнется в традиционном формате
Политика
ЦИК провела жеребьевку позиций партий в бюллетене на выборах в Думу
Сюжет:

В Сингапуре у подростка остановилось сердце после первой дозы Pfizer

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минздрав Сингапура подтвердил первый в стране случай побочного эффекта на сердце, который был обнаружен у 16-летнего юноши после введения первой дозы вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech. Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном в понедельник, 16 августа.

Инцидент произошел в июле. Через шесть дней после введения первой дозы препарата у молодого человека была зафиксирована остановка сердца.

Укол в спину: поставил ли Pfizer под угрозу вакцинацию в ЕС
Некоторые страны Европы хотят ускорить одобрение препарата от AstraZeneca

«Миокардит, вероятно, стал серьезным побочным эффектом после использования вакцины. Состояние молодого человека усугубилось после тренировки с большими весами, а также употребления энергетических напитков и добавок в большом объеме», — говорится в сообщении.

По информации минздрава страны, юноша будет выписан из больницы в ближайшие недели. Однако, как уточнили в ведомстве, прежде чем он сможет вернуться в школу и возобновить другие занятия, в течение определенного времени ему потребуется реабилитация.

Власти выплатят родителям подростка 225 тыс. сингапурских долларов ($165,9 тыс.) в рамках программы страхования жителей в случае появления побочных эффектов от вакцин, которые используются в государственной кампании иммунизации, пишет ТАСС.

В стране также одобрен препарат Moderna. На сегодняшний день примерно 75% жителей страны полностью вакцинированы.

Ранее в июле в американском штате Мичиган, округ Сагино, 13-летний ребенок скончался во сне спустя три дня после введения второй дозы вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021