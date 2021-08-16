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Новый материал для масок уничтожит коронавирус за секунды

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Российские специалисты создали материал для фильтров и масок, который сможет уничтожать вирусы и бактерии, попадающие на его поверхность. Его назвали «Ионит». Антисептический материал представляет собой нетканое полотно, рассказали разработчики из НПО «Здоровье Нации». При производстве материала к основе добавляется компонент для придания пластичности и более качественной текстильной переработки, а также вискозное волокно, чтобы он был более прочным.

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«В структуру материала мы «прививаем» активные органические молекулы. Эти фрагменты дезактивируют, то есть разрушают вирусы и бактерии, когда они попадают на поверхность материала. Причем сами активные фрагменты с поверхности материла не «испаряются». Воздействие на бактерии идет путем разрушения клеточной мембраны. У вирусов разрушается их оболочка или непосредственно их структура», — пояснил директор по развитию компании Максим Яковлев.

Авторы проекта предоставили материал для проведения исследований в ФГБУ «48 ЦНИИ» Минобороны России. Оказалось, что уже спустя секунду после помещения SARS-CoV-2 на ткань он был разрушен (дезактивирован).

В официальном ответе института было указано, что материал «в процессе испытаний подтвердил как заявленные качества, так и возможную область применения при разработке высокоэффективных средств защиты кожи и органов дыхания от возбудителей опасных и особо опасных вирусных инфекций».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Одним вдохом: новый материал для масок уничтожит вирусы за секунду

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