Сотрудники ФСБ задержали борца с коррупцией в момент получения взятки

Сотрудники ФСБ в Санкт-Петербурге задержали главу по борьбе с коррупцией в Северо-Западном таможенном управлении Максима Розсыпало в момент получения взятки. Об этом в воскресенье, 15 августа, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Отмечается, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в крупном размере». Следствие также намерено запросить у суда заключения под стражу.

В должности начальника отдела по противодействию коррупции Розсыпало проработал около года. Сведения об успехах его деятельности отсутствуют.

Обстоятельства задержания подозреваемого уточняются.

Ранее, в начале мая, по подозрению в получении многомиллионной взятки был задержан директор департамента архитектуры и градостроительства Сочи Сергей Оганезов.