В посольстве России рассказали о текущей обстановке в Кабуле

В посольстве России рассказали о текущей обстановке в Кабуле

2021-08-15 16:10:30

2021-08-15 16:10:30

2021-08-15 16:10:30

2021-08-15 16:10:30

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