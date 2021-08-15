Синоптик рассказал о «всплесках тепла» в конце августа в Москве

Начало недели в Москве будет жарким, а во второй половине ожидаются грозы и град. Об этом 15 августа сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Август заканчивает лето, и от этого никуда не деться. Но последний месяц сезона всё-таки на прощание сумеет подарить жителям Центральной России и солнце, и уже точно — финальный всплеск субтропического тепла», — написал он на своей странице в Instagram.

В начале недели в регионе установится температура +23...+28, во вторник воздух разогреется уже до +28...+33, на юге местами будет даже +35. По ночам тоже не будет холодно, не прохладнее +15...+20, указал Тишковец.

По словам синоптика, будет преобладать солнечная погода, а небольшие локальные дожди могут пройти в темное время суток.

Тишковец отметил, что с 1948 года такие всплески 30-градусного тепла 17 августа случались лишь однажды: в 1954 году было +33,5 градуса, далее метеорологи фиксировали подобное дважды — в 2007 году (+31,1) и 2008-м (+32,5).

При этом среда, 18 августа, по прогнозам, станет «заключительным знойным аккордом», добавил метеоролог. В четверг с северо-запада подойдет холодный атмосферный фронт североатлантического циклона и зарядят мощные грозовые дожди, сопровождаемые шквалом и мозаичным градом. «Одним ливневым залпом может вылиться 5–10 мм, а местами — до 10–15 мм осадков. После такого шторма включится обратный счетчик тепла. Рубикон будет пройден», — добавил синоптик.

Ранее 15 августа заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какой погоды ждать в сентябре. Согласно прогнозам, ряд регионов ожидает прохладная погода, а российские курорты — бархатный сезон. В Москве же температурный фон будет в пределах климатической нормы.