Комментируя обширные лесные пожары лета 2021 года и мощные ливни, приводящие к наводнениям, климатологи и метеорологи все чаще говорят о приближении новой климатической эпохи. Насколько реально изменение климата и каков вклад человека в этот процесс?

Климатическая повестка становится значимой частью политики всех ведущих государств. Если с самим фактом роста среднегодовых температур, ускоряющегося в течение последних 50-100 лет, никто уже всерьез не спорит, то на роль в этом процессе антропогенного фактора есть различные точки зрения. Существуют предположения, что человечество не так уж существенно влияет на эмиссию парниковых газов в атмосферу и, соответственно, на разогрев поверхности Земли вследствие парникового эффекта. Тут можно отметить, что, согласно последнему докладу Международной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), основанному на анализе тысяч климатических исследований, решающий антропогенный вклад в эмиссию парниковых газов и изменение климата считается не просто высоко вероятным, а абсолютно доказанным.

Насколько быстрыми будут изменения климата, и насколько вырастет температура воздуха? Авторы упомянутого доклада подчеркивают, что в текущей ситуации представляются недостижимыми цели Парижского соглашения по климату — не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на 2°С от доиндустриального уровня и сделать все возможное для удержания потепления в пределах 1,5°С. Если быть точнее, то отметка в 1,5°C будет пройдена уже к 2040 году. Это значит, что негативные прогнозы климатологов начнут сбываться не через 50-70 лет, а в ближайшие десятилетия.

Что именно нам грозит в этом случае? Ученые считают, что увеличение среднегодовой температуры на Земле всего на один градус способно оставить примерно миллиард человек без крова или без пищи. Это произойдет из-за повышения уровня моря, связанного с таянием ледников, прежде всего, в Арктике. Многие прибрежные районы окажутся затопленными. В жарких регионах, в первую очередь, в Африке, увеличится площадь пустынь, что негативно отразится на возможности ведения сельского хозяйства. Резко возрастет число мигрантов, что плохо повлияет на социально-политическую и экономическую ситуацию во всех без исключения регионах мира.

При потеплении на 1,5 градуса уровень моря поднимется на два-три метра. Потепление на 2 градуса приведет к полному исчезновению ледников и масштабному затоплению прибрежных районов. Именно отметка «+2 градуса» считается многими исследователями «точкой невозврата», после преодоления которой восстановление привычных нам климата и облика планеты будет уже невозможно, даже если удастся полностью остановить глобальное потепление. А при повышении температуры на 3 градуса ученые прогнозируют уничтожение существующих экосистем, что равнозначно глобальному вымиранию биологических видов на планете. По мнению авторов доклада МГЭИК, эта отметка, скорее всего, будет пройдена к 2100 году.

Часто можно слышать мнения, согласно которым Россия выиграет от глобального потепления. Действительно, экспертами предсказываются такие положительные аспекты, как увеличение периода навигации на Северном морском пути, смещение на север границы эффективного земледелия и рост урожайности, снижение расходов энергии на отопление в зимний сезон для многих населённых пунктов. Однако нужно понимать, что эти позитивные изменения будут сопровождаться большим числом негативных. Это увеличение числа лесных пожаров, которое мы наблюдаем уже не первый год. Это засухи в южных регионах страны, а также сильные паводки и наводнения. Наконец, это таяние вечной мерзлоты, которая сейчас занимает огромную территорию в северных районах России. На ней находятся населенные пункты, проложены коммуникации, в частности, там расположена нефтегазовая инфраструктура. Все это из-за потепления может стать огромным болотом уже в ближайшие десятилетия.

Известно, что температура в разных частях планеты растет с разной скоростью. Так, рост средних температур в России в 2,5 раза превышает аналогичный среднемировой показатель. А если учесть, что города, особенно, крупные, и так являются островами повышенного тепла на температурных картах, то для жителей мегаполисов негативные эффекты будут еще более ощутимы. Это и повышенные расходы на кондиционирование воздуха, и вспышки различных заболеваний, и даже увеличение числа преступлений и самоубийств. Кстати, Москва заняла третье место в мировом рейтинге городов с самыми высокими темпами роста среднегодовой температуры воздуха.

Что нужно делать, чтобы избежать катастрофических последствий или, хотя бы, смягчить их? Есть ли у России здесь свой «особый путь»? Безусловно, все государства должны объединиться в общих усилиях по противодействию реализации негативных климатических сценариев. Главным инструментом здесь станет отказ от технологий, оставляющих значительный углеродный след, в пользу «зеленых» решений. Видимо, в прошлое уйдут привычные для нас способы получения энергии, основанные на сжигании углеводородов. На передний план выйдут возобновляемые источники энергии, возможно, получат импульс к развитию атомная и водородная энергетика. Электрический и гибридный транспорт вытеснит традиционный, использующий ДВС.

В мировой экономике углеродный след станет важной характеристикой товаров и услуг, напрямую влияющей на их конкурентоспособность. Будут возникать и развиваться национальные и глобальные рынки торговли квотами на выбросы парниковых газов, углеродные налоги постепенно охватят все отрасли хозяйства. Появится новый тип промышленности — индустрия декарбонизации, которая будет заниматься улавливанием и захоронением промышленных парниковых газов (прежде всего – CO 2 ), а также экосистемными проектами, направленными на удаление этих газов из атмосферы, например, с помощью быстрорастущих лесов.

Отдельные элементы всего этого уже сегодня реализуются в Евросоюзе, Японии, США, Канаде, Мексике, Аргентине, ЮАР и других странах. Даже Китай, крупнейший источник антропогенных парниковых газов на Земле, недавно запустил национальную биржу по торговле квотами на выбросы и объявил о планах по достижению климатической нейтральности к 2060 году.

Очевидно, чтобы оставаться «на одной волне» с крупнейшими торговыми партнерами, российская экономика должна трансформироваться аналогичным образом. Не говоря о том, что закрывать глаза на все быстрее надвигающуюся глобальную угрозу и практически единодушные предупреждения ученых, сегодня просто преступно по отношению к будущим поколениям. Тут все здравомыслящее человечество должно быть заодно. Другое дело, что реальная деятельность по снижению эмиссии парниковых газов не должна подменяться популизмом или попытками передела энергетических или других рынков под эгидой «зеленой» повестки. От глобального изменения климата проиграют все, но нельзя допускать, чтобы были очевидные выигравшие и проигравшие от самого процесса борьбы с ним.

Автор — главный научный сотрудник Инжинирингового центра РЭУ имени Г.В. Плеханова

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