В США отметили быстрый рост экономики РФ после локдауна

В США удивились быстрому росту экономики РФ после локдауна. По данным Bloomberg, темпы опережают допандемийный уровень. Показатели сравнимы с 2000 годом, передает телеканал «Известия». Значительный рост показывают розничная торговля, пассажирские перевозки и обрабатывающее производство.

Ранее Morgan Stanley скорректировало прогноз роста ВВП РФ до 4,6% в 2021 году.

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