День физкультурника отметили в Людинове

Впервые в Людинове Калужской области в честь Дня физкультурника в центральном парке провели мастер-классы и показательные выступления по тем видам спорта, которые базируются на базе спортивной школы «Спорт».

Всю территорию парка разбили на зоны, где свои навыки демонстрировали борцы, футболисты, теннисисты, волейболисты, воспитанники секции фитнес-аэробики и многих других. Праздничный вечер стал своего рода рекламой тех спортивных секций, которые базируются в спортшколе чтобы накануне нового учебного года взрослые, информирует газета «Весть».

Праздник собрал учителей, спортсменов, тренеров и заинтересованных горожан.