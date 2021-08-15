Израиль отозвал посла из Польши из-за «антисемитского» закона

Израиль отозвал посла из Польши из-за закона о праве собственности. Министр иностранных дел ближневосточной республики Яир Лапид обвинил Варшаву в антисемитизме. Накануне в Польше приняли закон о порядке возвращения отнятого имущества. Лапид заявил, что инициатива ограничивает права жертв Холокоста. Закон запрещает оспаривать принятые властями решения о собственности по истечении 30 лет, передает телеканал «Известия». Глава МИД Израиля рассказал о консультации по вопросу ответных мер с американским руководством. Дипломатический кризис в отношениях двух стран усиливается — Польша заявила, что примет симметричные меры.

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