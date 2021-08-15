Наша гордость и краса: в Москве выбрали самую красивую маму страны

В субботу, 14 августа, в московском концертном зале «Мир» прошел финал всероссийского конкурса «Миссис Россия – 2021». Главное условие для участия — быть женой и мамой, ограничений по возрасту нет. Подробности — в галерее «Известий»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
В шоу приняли участие 23 россиянки из разных регионов страны, среди них было много многодетных
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Отбор финалисток проходил на региональных этапах конкурса в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Самаре, Кемерове, Анапе, Новокузнецке, Ейске, Ростове-на-Дону и других российских городах
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Конкурс вот уже более 20 лет проводит фонд поддержки семьи, материнства и детства «Планета женщин». Кроме того, фонд является официальным представителем международного конкурса «Миссис земного шара» (Mrs. Globe) в России с 1998 года
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Самой молодой конкурсантке, Кире Волковой из Ростова-на-Дону, 28 лет, самой старшей претендентке на корону, Светлане Матюшкиной из Дзержинска, 68 лет
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Участницы конкурса своим примером показали, что женщина прекрасна в любом возрасте и статусе
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Впервые на большой сцене конкурсантки представили национальные костюмы различных стран мира
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Среди членов жюри конкурса — глава фонда «Планета женщин» Алла Маркина, «миссис земного шара – 2020» Ксения Кривко, певица Наталья Гулькина, балерина Анастасия Волочкова и другие звезды шоу-бизнеса и спорта. Возглавил жюри шоумен Сергей Светлаков, вел конкурс Антон Лирник
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Участницы старше 45 лет могут стать также победительницами в номинации «Классик» (45+) и представлять Россию в этой категории на международных конкурсах
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Награды также вручили в номинациях «Миссис зрительских симпатий», «Миссис Фото», «Миссис Интернет России», «Миссис Улыбка», «Талант года», «Королева музыки» и других
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Титул «Миссис Россия» завоевала ресторатор Анна Филиппова из Кузбасса. Рядом с ней — победительница в номинации Mrs. Russia Globe 2021, бизнес-леди, эколог Релия Белозерова из Самары. Она получила право представлять Россию на самом масштабном конкурсе для «миссис» в мире Mrs. Globe в Китае.
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Анна Филиппова получила призы и подарки от партнеров и спонсоров. Также весь следующий год она будет принимать участие в социальных, благотворительных и культурных проектах
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Победительница — многодетная мать, воспитывает троих детей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Среди финалисток было много участниц старшего возраста
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Самая старшая участница, Светлана Матюшкина из Дзержинска (на фото слева), — не только мать, но и бабушка
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Наталья Матвеева из Улан-Удэ явно позитивно оценивает свой опыт участия в конкурсе
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