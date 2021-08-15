Прямой эфир
Мир
На Гаити произошло новое землетрясение магнитудой 5,8
Мир
Группа афганских военных перешла границу с Узбекистаном и попросила о помощи
Мир
Пострадавшими в результате взрыва газовоза в Ливане стали 79 человек
Мир
Трамп раскритиковал Байдена за сложившуюся ситуацию в Афганистане
Мир
Пять человек пострадали после схода оползня в Японии
Наука
Маск заявил о готовности Starship к полету в ближайшие недели
Мир
Мужчину ранили ножом на акции против вакцинации у мэрии Лос-Анджелеса
Общество
В светосигнальные балки машин ДПС решили поставить камеры
Мир
Пушков назвал события в Афганистане крахом внешней стратегии США

Число погибших от наводнений в Турции возросло до 57 человек

0
Выделить главное
вкл
выкл

Число погибших от наводнений в Турции возросло до 57 человек. 76 жителей пропали без вести. Девять жителей страны были госпитализированы. Также ведутся поиски без вести пропавшего в Бартын, передает телеканал «Известия»е. К спасательным работам в регионе привлечены более 4,6 тыс. человек. 454 здания сильно повреждены и разрушены наводнением. Без электричества остались около 400 населенных пунктов. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил зоной бедствия три провинции на севере Турции. Территории сильно пострадали от наводнения и селей. От непогоды пострадали четыре провинции: Бартын, Кастамону, Синоп и Самсун.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021