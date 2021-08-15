Число погибших от наводнений в Турции возросло до 57 человек. 76 жителей пропали без вести. Девять жителей страны были госпитализированы. Также ведутся поиски без вести пропавшего в Бартын, передает телеканал «Известия»е. К спасательным работам в регионе привлечены более 4,6 тыс. человек. 454 здания сильно повреждены и разрушены наводнением. Без электричества остались около 400 населенных пунктов. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил зоной бедствия три провинции на севере Турции. Территории сильно пострадали от наводнения и селей. От непогоды пострадали четыре провинции: Бартын, Кастамону, Синоп и Самсун.

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