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Японские журналисты восхитились танком Т-90М «Прорыв»

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Японские журналисты и пользователи оказались в восхищении от модернизированного отечественного танка Т-90М «Прорыв». Отличная проходимость, повышенная безопасность экипажа и относительная легкость конструкции — всё это привлекло внимание авторов.

В материале портала Yahoo News Japan рассказали, что танк кардинально обновился по сравнению с предшественниками — стал более приземистым и малозаметным. А еще он может похвастаться внушительными характеристиками.

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Японцы отметили появление принципиально новой башни со 125-мм пушкой, а также управляемых ракет для уничтожения бронированной техники и вертолетов на расстоянии до 5 км. Новый 12-цилиндровый двигатель демонстрирует мощность до 1130 лошадиных сил, что очень важно при его габаритах. Танк Т-90М может развить скорость до 70 км/час по шоссе и до 45–50 км/ч по пересеченной местности.

Автоматизированная система управления огнем и панорамный прицел серьезно повлияли на точность и время подготовки первого выстрела. Еще современная электроника быстро отслеживает цели в режиме ведения огня «охотник–стрелок», когда командир ведет разведку независимо от положения башни.

До конца текущего года в Вооруженные силы (ВС) России поступят 20 новейших танков Т-14 «Армата». Об этом 10 августа рассказал замминистра обороны РФ Алексей Криворучко в ходе единого дня приемки военной продукции.

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