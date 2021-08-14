В России отмечают День физкультурника

Профессиональный праздник отмечают тренеры и атлеты. Вторая суббота августа в России — День физкультурника, сообщает телеканал «Известия». В честь чего спортивные организации проводят праздничные занятия и соревнования. Например, по всему Приморскому краю проходит более 60 мероприятий. Зарядку с жителями края сделал губернатор Кожемяко.

«Спортивные выходные» в столице проходят на ВДНХ. Пришедшие могут поучаствовать в мастер-классах, заняться йогой на свежем воздухе, научиться игре в кроссминтон, а также освоить прочие новые виды спорта. Первый День физкультурника отметили в 1939 году.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.