Июль 2021-го оказался самым жарким в истории наблюдений

Июль стал для всей Земли самым жарким месяцем за всю историю. Температура превысила средние показатели XX века на 0,93 °C. Сенсационные данные представило Национальное управление океанических и атмосферных исследований США, передает телеканал «Известия». Общая температура поверхности планеты составила 15,8 °C. В Северном полушарии превышение больше — на 1,54 °C.

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