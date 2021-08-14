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В России отмечают День физкультурника

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Ежегодно во вторую субботу августа в России отмечается День физкультурника. В этом году его празднование выпало на 14 августа.

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История праздника началась 16 июля 1939 года, когда соответствующее постановление подписал Совет Народных Комиссаров СССР. Первый день физкультурника прошел в том году 18 июля, сообщается на сайте Министерства спорта РФ. Праздник был призван способствовать массовой пропаганде спорта в стране, в этот день проводился всенародный смотр достижений советского физкультурного движения и мастерства советских спортсменов

С 1961 года праздник начал отмечаться в СССР во вторую субботу августа. В то время в стране рос интерес к физической культуре, были основаны физкультурно-спортивные общества «Спартак», «Динамо», «Крылья Советов», «Локомотив» и другие, создан всесоюзный физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне СССР», развивались спартакиады.

24 ноября 2020 года правительство РФ утвердило стратегию развития физической культуры и спорта до 2030 года. Она определяет основные цели в сфере физической культуры и спорта в Российской Федерации с ориентацией на формирование у граждан навыков и умений в сфере физической культуры и спорта для сохранения здоровья и активного долголетия, гармоничное существование всех видов физической активности, формирование согласованных интересов и равного сотрудничества работников, работодателей, государства и бизнеса, направленных на устойчивое развитие сферы спорта, а также открытость миру — верность олимпийским принципам, равенству и справедливости, готовность воспринимать и делиться всем лучшим в мировом спорте.

В этот день по всей стране проводятся массовые спортивные мероприятия, турниры по разным видам спорта, легкоатлетические кроссы и показательные выступления спортсменов. В этом году в Москве подготовили спортивную программу. Так, на ВДНХ посетители смогут разучить новые танцы, заняться йогой на свежем воздухе, научиться играть в кроссминтон и покататься на роликах, информирует портал мэра и правительства Москвы. Посетителей парка «Останкино» ожидает футбольный матч между командами «ВДНХ» и «Мытищи-2», мастер-классы по шахматам и другое.

По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованных в марте, более половины опрошенных россиян занимаются спортом или физкультурой. При этом самыми популярными видами физической активности стали бег, легкая атлетика или спортивная ходьба. Численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в России в 2020 году увеличилась до 62 млн человек.

В рамках совершенствования политики в области физической культуры и спорта указом президента России Владимира Путина с 1 сентября 2014 года был возрожден физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду обороне» (ГТО). В рамках обновленного ГТО предусматривается сдача спортивных нормативов в 11 возрастных группах начиная с шести лет.

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