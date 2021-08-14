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Суд продлил арест экс-следователю по делу о стрельбе в «Москва-Сити»

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Басманный суд Москвы продлил срок ареста бывшему следователю Следственного комитета РФ Левону Агаджаняну, задержанному в Москве по делу о стрельбе в деловом центре «Москва-Сити» в 2017 году. Об этом 14 августа сообщили в суде.

Агаджанян обвиняется по ст. 299 («Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности»), ст. 303 («Фальсификация доказательств») и ст. 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ.

Агаджаняна арестовали 18 декабря прошлого года. В феврале 2019-го он уволился с должности следователя Главного следственного управления СК России по Москве и стал адвокатом.

По версии следствия, занимая должность следователя, подозреваемый осуществлял предварительное следствие по делу о стрельбе в деловом центре и сфальсифицировал отдельные протоколы следственных действий и вещественные доказательства с целью занижения роли привлекаемых фигурантов в совершенном преступлении. Также Агаджанян незаконно привлек к уголовной ответственности трех граждан.

В 2017 году в башне «Око» центра «Москва-Сити» произошла перестрелка между охранниками бизнесмена Гавриила Юшваева и сотрудниками ЧОП, которые следили за порядком. Причиной конфликта стала парковка автомобиля. Участникам драки удалось скрыться с места происшествия, однако в ходе плана «Перехват» были задержаны 30 человек.

В результате стрельбы пострадали семь человек. Перед судом предстали два участника событий — Эльдар Хамидов и Магомед Исмаилов, которых приговорили к 16 и 15 годам колонии соответственно.

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