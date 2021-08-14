Стал известен размер пенсии Меркель после ухода с поста канцлера ФРГ

Назван размер пенсии Меркель после ухода с поста канцлера ФРГ. В месяц политик будет получать около €15 тыс., или 1,3 млн рублей, сообщает телеканал «Известия». Сумма складывается с учетом того, что Ангела с 1990-го избиралась членом бундестага, параллельно работая в правительстве своего предшественника Гельмута Коля. Учитывался и срок, который чиновник находилась в должности. Меркель полагается и 65% от депутатской зарплаты: это около €10 тыс. в настоящее время. Еще экс-канцлер имеет право на двух референтов и водителя.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.