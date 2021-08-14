Россия может выйти на рекордные показатели нефтедобычи

РФ может выйти на рекордные показатели нефтедобычи. В июле 2022 года смогут добывать 11,6 млн б/с. После этого добыча ускорится, и к середине 2023 года может быть достигнут уровень в 12,2 млн б/с. Прогноз распространила норвежская консалтинговая компания, сообщает телеканал «Известия». Причина в недавнем решении ОПЕК+ об увеличении нефтедобычи. В год Россией может быть добыто около 600 млн т нефти. Текущий пиковый показатель — 568 млн т в 2019 году.

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