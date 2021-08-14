Обладательница «Грэмми» Нэнси Гриффит умерла в возрасте 68 лет

Американская певица и обладательница премии «Грэмми» Нэнси Гриффит умерла в пятницу утром, 13 августа, у себя дома в Нэшвилле, США. Ей было 68 лет. Об этом сообщил еженедельник Variety со слов представителя ее управляющей компании.

«Нэнси хотела, чтобы в течение недели после ее кончины не было никаких официальных заявлений или пресс-релизов», — говорится в заявлении Gold Mountain Entertainment.

Причина смерти не уточняется. Певица дважды переживала рак в 1990-х годах.

Начиная с 1978 года, когда ей было 24, Нэнси Гриффит выпустила 18 музыкальных альбомов, последний из которых был записан в 2012 году в студии у нее дома.