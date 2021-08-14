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NASA оценило вероятность столкновения астероида Бенну с Землей

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Ученые NASA заявили, что вероятность столкновения астероида Бенну с Землей в течение ближайших двух столетий увеличилась, но уже через два дня эти данные скорректировали, сообщает Associated Press.

Сначала ученые оценили шанс столкновения в 1 к 2700 в 2200 году, теперь они склоняются к 1 к 1750 в 2300 году. Дэвид Фарноккиа, работающий с Лабораторией реактивного движения NASA в Южной Калифорнии, успокоил журналистов.

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«Мы не должны слишком сильно об этом беспокоиться», — сказал он.

Космический корабль Osiris-Rex приземлился на Бенну в 2018 году для сбора образцов, он дал ученым лучшее представление о будущей орбитальной траектории астероида.

Существует опасность, что гравитация Земли может повлиять на орбиту Бенну и вызвать столкновение с планетой в ближайшие 200 лет. Однако теперь, основываясь на полученных данных от Osiris-Rex, ученые заявили о небольшой вероятности влияния гравитации на его траекторию.

Космический корабль Osiris-Rex должен вернуться на Землю в 2023 году. Астероид Бенну окажется в непосредственной близости от планеты к 2135 году.

В субботу, 7 августа, NASA объявило набор добровольцев для участия в эксперименте по имитации жизни на Марсе.

Среда обитания, где четырем участникам предстоит прожить год, создана при помощи 3D-принтера и располагается внутри здания Космического центра Джонсона в Хьюстоне.

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