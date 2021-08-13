В Дербенте прохожие спасли упавшего на рельсы мужчину

В городе Дербент Республики Дагестан прохожие спасли упавшего на рельсы мужчину. В интернете получило распространение видео, записанное очевидцами с балкона жилого дома.

На кадрах можно увидеть лежащего на железнодорожных путях человека. Автор видеоролика, заметив мужчину, начал привлекать внимание прохожих, чтобы те помогли гражданину.

«Человек лежит!» — крикнул он. Прохожие бросились на помощь.

Один из очевидцев успел оттащить мужчину с путей, когда поезд был уже близко.

О том, когда произошел инцидент, не уточняется.

В апреле сотрудник департамента гражданской безопасности Москвы Кирилл Кравченко спас девушку, упавшую на рельсы в столичном метрополитене. Пассажир ждал поезд на станции и услышал звуки падения человека на рельсы. Кравченко спрыгнул к упавшей девушке, помог ей подняться из желоба и провел в начало путей.