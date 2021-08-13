Задержана пара пособников сбежавших из истринского изолятора преступников

Задержаны пособники пятерых сбежавших из изолятора в Истре. Заключенным помогли укрыться от полиции, предоставив жилье.

«За что задержаны? За то, что впустил людей домой к себе».

Подозреваемый мог передать беглецам телефон и деньги, а также предоставить ночлег в своей квартире, сообщает телеканал «Известия». По версии следователей, второй задержанный увез подсудимых в Подольск, где их позже и обнаружили оперативники. Ранее были предъявлены обвинения двум сотрудникам изолятора временного содержания. Действия мужчин помогли заключенным сбежать. Силовики задержали двоих подсудимых, еще один сдался сам. Александр Мавриди, подозреваемый в убийстве, пока на свободе. МВД объявило награду в 1 млн рублей за информацию, которая поможет поймать беглеца.

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