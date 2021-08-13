Благоустройство «Дубовой рощи» в Самаре завершится до сентября

В Промышленном районе Самары продолжается благоустройство «Дубовой рощи». Работы планируется завершить до 1 сентября, сообщает 13 августа НИА «Самара».

По данным издания, на территории постарались максимально сохранить зеленые насаждения. Также было принято решение посадить 55 новых деревьев.

Проект благоустройства включает создание пешеходных дорожек и освещения, установку скамеек и урн. Также там обустроят площадку для воркаута и установят спортивные тренажеры.

В данный момент готовность «Дубовой рощи» составляет 80%. Ежедневно на объекте задействованы 40 человек и 10 единиц техники. Полностью завершить работы планируется до 1 сентября.