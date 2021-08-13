Почти 20 млн родителей получили «школьные» выплаты

«Школьные» выплаты получили родители 19,4 млн детей. Размер помощи составляет 10 тыс. рублей. Указ о выдаче пособий подписал президент России. На выплату могут претендовать школьники от 6 до 18 лет, сообщает телеканал «Известия». Заявление можно подать на портале «Госуслуги» до 1 ноября или в отделении Пенсионного фонда до 1 ноября 2021 года.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.