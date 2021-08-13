В Волгоградской области завершились российско-индийские учения «Индра-2021»

Под Волгоградом завершились российско-индийские учения. В маневрах приняли участие военные сухопутных войск, сообщает телеканал «Известия». Тренировки «Индра-2021» прошли на полигоне Прудбой. Всего с обеих сторон к маневрам привлекались 500 военнослужащих, 100 единиц боевой техники. Военные продемонстрировали хорошую слаженность работы и высокие профессиональные навыки.

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