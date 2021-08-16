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Опрос показал страхи родителей и школьников перед 1 сентября

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Самый большой стресс перед школой наблюдается у первоклассников, а с началом учебы — у старшеклассников. Такие выводы сделали исследователи онлайн-школы «Фоксфорд» в рамках создания курсов «Снова в школу» для дошкольников и учеников 1–11-х классов.

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Согласно результатам анализа, большинство школьников (65%) испытывают стресс перед 1 сентября. Наибольший стресс перед учебой возникает у детей младших классов: среди учеников от 6 до 9 лет переживают 78% опрошенных, от 10 до 13 лет — уже 70%, 14–15 лет — 66% респондентов, 16–17 лет — всего 60%.

Почти 80% опрошенных родителей признались, что также нервничают перед началом учебного года. Самое большое волнение вызывает страх, что ребенок не сможет влиться в учебный режим после летних каникул. При этом сами школьники отмечают, что им несложно вернуться в учебный график.

Ученики младших и средних классов чаще всего боятся, что всё забыли за лето, а старшеклассники — приближающихся экзаменов. Важно то, что уровень стресса из-за экзаменов довольно высокий — у 93% учеников старших классов он возникает уже в начале учебного года.

40% учащихся старших классов хотели бы научиться преодолевать панику перед ЕГЭ или ОГЭ, говорится в исследовании.

Говоря о подготовке к школе после каникул, легче всего учащимися забываются уроки математики, английского и русского языка. Меньше всего дети переживают за литературу, обществознание и биологию.

3 августа эксперты рассказали о критериях выбора репетитора для ребенка. Так, при выборе репетитора родителям стоит обратить внимание на его портфолио, в том числе на отзывы предыдущих учеников, а также пообщаться с кандидатом вместе с ребенком, чтобы понять, смогут ли они найти общий язык. Кроме того, выбор репетитора зависит и от целей занятий, будь то сдача выпускных экзаменов, желание более глубоко погрузиться в предмет или просто подтянуть его.

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