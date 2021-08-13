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На полигоне Цинтунся проходят военные учения «Сибу/Взаимодействие-2021»

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Министр обороны России Сергей Шойгу вместе с китайским коллегой прибыли на полигон Цинтунся́. Где проходят совместные военные учения «Сибу/Взаимодействие-2021». В маневрах задействованы — 200 единиц бронетехники, 90 артиллерийских орудий, более 100 самолетов и вертолетов, передает телеканал «Известия». Участие принимают свыше 10 тыс. военнослужащих из двух стран. Руководит маневрами совместное командование двух стран, для чего сформирован соответствующий орган управления. Войска отрабатывают разведку и антитеррористические операции, включая обнаружение противника и захват опорных пунктов условного врага. Военные из РФ попрактиковались в беспарашютном десантировании. Прошли летные тренировки экипажей Су-30СМ, «Цзян-7» и «Цзян-11». Предстоит отработка огневых задач с привлечением авиации, включая беспилотную.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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