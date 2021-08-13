Прямой эфир
Мир
Представители стран НАТО встретятся для обсуждения ситуации в Афганистане
Мир
Белое население США сократилось впервые с 1790 года
Мир
Россия поможет Тунису подготовить к запуску в космос женщину-космонавта
Мир
Меркель посетит Россию 20 августа
Экономика
Рост цен на элитное жилье в мире побил рекорд 2008 года
Мир
На Украине провели беседу с лекгоатлеткой Магучих после фото с россиянкой
Авто
Porsche 911 актера Тома Круза выставили на аукцион в США
Спорт
Правительство утвердило размер вознаграждений за медали ОИ в Токио
Общество
Через «Госуслуги» за полтора года оформили более 19 млн заявлений на соцвыплаты

Названа стоимость самой дорогой арендной квартиры в Москве

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Стоимость месячной аренды самой дорогой квартиры в Москве составляет 7,4 млн рублей — это пентхаус в ЖК Crystal House на «Золотой миле» — районе между Остоженкой и Пречистенской набережной. Об этом говорится в сообщении ЦИАН, поступившем в «Известия» в пятницу, 13 августа.

По ставке смирно: арендное жилье в России подешевело на 15%
Заметнее всего снизились цены на двух- и трехкомнатные квартиры

Эксперты базы объявлений об аренде и продаже недвижимости изучили субрынок сверхдорогих арендных лотов в столице и насчитали десять адресов с предложением от 2 млн рублей в месяц (без учета особняков и таунхаусов). Шесть из них территориально относятся к Хамовникам. В остальных районах дома с такими лотами единичны.

Так, в самой дорогой предлагаемой в аренду квартире насчитывается восемь комнат, пять санузлов, кухня, столовая и терраса общей площадью 435 кв. м. Размера месячного арендного платежа за этот лот хватит, чтобы купить малогабаритную квартиру на юго-востоке Москвы или в ТиНАО.

На втором месте трехуровневый апартамент в гостинице «Украина», арендовать который можно за 3,5 млн рублей в месяц проживания, на третьем — трехуровневый пентхаус площадью 700 кв. м по улице Пречистенка, 27, который стоит 3 млн рублей в месяц. На четвертом — пятикомнатная квартира в ЖК «Бутиковский 5» на «Золотой миле», которую сдают за 2,93 млн рублей.

Замыкает пятерку лидеров трехуровневый пентхаус с шестью комнатами в жилом комплексе «Венский дом», который сдается за 2,61 млн рублей в месяц (условия съема предполагают внесение залога в аналогичном размере).

В июле в «Дом.РФ» сообщили, что сильнее всего, до 14%, ставки на аренду жилья в Москве выросли на двухкомнатные квартиры в домах, построенных после 2000 года. Также отмечалось, что рынок аренды квартир в столице вернулся на допандемийный уровень 2019 года, отыграв падение во время локдауна 2020 года. Цены на аренду квартир в домах более ранней типовой застройки увеличились на 6–7%.

Дороже всего стоит снять квартиру, за исключением центра города, в Западном административном округе (ЗАО). Месяц проживания в однушке здесь обойдется в среднем в 48 тыс. рублей

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021