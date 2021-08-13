Названа стоимость самой дорогой арендной квартиры в Москве

Стоимость месячной аренды самой дорогой квартиры в Москве составляет 7,4 млн рублей — это пентхаус в ЖК Crystal House на «Золотой миле» — районе между Остоженкой и Пречистенской набережной. Об этом говорится в сообщении ЦИАН, поступившем в «Известия» в пятницу, 13 августа.

Эксперты базы объявлений об аренде и продаже недвижимости изучили субрынок сверхдорогих арендных лотов в столице и насчитали десять адресов с предложением от 2 млн рублей в месяц (без учета особняков и таунхаусов). Шесть из них территориально относятся к Хамовникам. В остальных районах дома с такими лотами единичны.

Так, в самой дорогой предлагаемой в аренду квартире насчитывается восемь комнат, пять санузлов, кухня, столовая и терраса общей площадью 435 кв. м. Размера месячного арендного платежа за этот лот хватит, чтобы купить малогабаритную квартиру на юго-востоке Москвы или в ТиНАО.

На втором месте трехуровневый апартамент в гостинице «Украина», арендовать который можно за 3,5 млн рублей в месяц проживания, на третьем — трехуровневый пентхаус площадью 700 кв. м по улице Пречистенка, 27, который стоит 3 млн рублей в месяц. На четвертом — пятикомнатная квартира в ЖК «Бутиковский 5» на «Золотой миле», которую сдают за 2,93 млн рублей.

Замыкает пятерку лидеров трехуровневый пентхаус с шестью комнатами в жилом комплексе «Венский дом», который сдается за 2,61 млн рублей в месяц (условия съема предполагают внесение залога в аналогичном размере).

В июле в «Дом.РФ» сообщили, что сильнее всего, до 14%, ставки на аренду жилья в Москве выросли на двухкомнатные квартиры в домах, построенных после 2000 года. Также отмечалось, что рынок аренды квартир в столице вернулся на допандемийный уровень 2019 года, отыграв падение во время локдауна 2020 года. Цены на аренду квартир в домах более ранней типовой застройки увеличились на 6–7%.

Дороже всего стоит снять квартиру, за исключением центра города, в Западном административном округе (ЗАО). Месяц проживания в однушке здесь обойдется в среднем в 48 тыс. рублей