Строительство надземного перехода завершили в районе Нежинки под Оренбургом

Под Оренбургом завершилось строительство надземного пешеходного перехода через Нежинское шоссе. Результаты работ проверил губернатор Денис Паслер.

Переход возвели в районе села Нежинка. Он оснащен специальным подъемными устройствами для маломобильных граждан, а также оборудован системой видеонаблюдения. Для защиты от шума и пыли установлены светопрозрачные перекрытия, пишет РИА «Оренбуржье».

«Ключевое здесь – безопасность жителей. Ежедневный трафик на Нежинском шоссе составляет около 30 тысяч автомобилей в сутки. Мы надеемся, что переход позволит снизить число ДТП с участием пешеходов», - рассказал губернатор.

До конца этого года планируется установить еще три надземных перехода. Один из них появится в районе села Нежинка-2, другой – у поселка Пригородный, третий – возле «Жилгородка».