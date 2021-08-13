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Вырубку медоносных лип предложили ограничить в ЕАО

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Власти Еврейской автономной области подготовили предложения о создании «зоны покоя» для лип в местах расположения пасек. О сохранении деревьев просят пчеловоды региона.

По данным правительства ЕАО, на текущий момент вырубка маньчжурской и амурской липы не запрещена. Часто деревья попадают в сплошную вырубку лесозаготовителей. Такая ситуация не устраивает пчеловодов, так как уничтожение липы может сказаться на показателях производства меда. Об этом пишет ИА EAOMedia.

На текущий момент посадки липы в регионе составляют 93,4 тыс. га, это 6% всех лесов ЕАО. Установить запрет на рубку или внести липы в Красную книгу региона не представляется возможным. Начальник департамента управления лесами Алексей Малинников отметил необходимость решить проблему, так как пчеловодство является важной отраслью сельского хозяйства области.

Департаментом подготовлены предложения о создании «зон покоя» в местах расположения стационарных пасек. Также подготовлены предложения по совершенствованию законодательства в части сохранения медоносов. Малинников уточнил, что подготовлено предложение о внесении изменений в Лесной кодекс РФ нормы, позволяющей регионам вводить запреты и ограничения на рубку медоносов в районах развитого пчеловодства.

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