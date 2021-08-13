Пиратские сайты зарабатывают более $1 млрд в год

Пиратские сайты зарабатывают около $1,3 млрд в год. Ресурсы выживают благодаря

крупным рекламодателям, таким как Google, Facebook и Amazon. Аналитики изучили 6 тыс. сайтов и 900 приложений, передает телеканал «Известия». Порталы размещают нелицензионный софт и занимаются нелегальным стримингом. На долю крупных брендов приходится 4% рекламы на пиратских порталах, 24% рекламы в приложениях. Большая часть объявлений имеют форму кликбейта. По мнению экспертов, такая реклама вредит репутации крупных брендов.

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