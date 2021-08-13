Клиенты Visa в России смогут удалять данные карт со сторонних сайтов

Россияне смогут удалять данные карт со сторонних сайтов. Новую функцию запустила Visa, банки тестируют сервис. Пользователь будет контролировать свои сохраненные карты в интернет-магазинах, передает телеканал «Известия». Мера предотвратит непредвиденные автоплатежи по забытым подпискам. Технология исключает утерю банковских сведений, считают в кредитных организациях. Цифровой сервис интегрируют в мобильное приложение банков.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.