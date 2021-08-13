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Первый полет нового «самолета судного дня» состоится в 2023 году

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Минобороны определило сроки испытаний российского «самолета судного дня». Контракт на опытно-конструкторскую работу (ОКР) «Звено-3С» по созданию новых воздушных пунктов управления (ВПУ) Минобороны подписало с ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» в сентябре 2018 года. Сами самолеты, известные как «изделия 9631» строятся на Воронежском акционерном самолётостроительном обществе (ВАСО), которое назначено главным исполнителем.

Компания ВАСО уже начала закупку металла и компонентов для постройки в рамках ОКР «Звено-3С» второго воздушного командного пункта. В отличие от первого образца, он будет создан на базе модернизированного Ил-96-400М новой постройки. В нем используют обновленную версию двигателей ПС-90А1 и радикально усовершенствованную кабину экипажа, которая позволит сократить количество пилотов до двух человек. Эта модификация пока не поднималась в воздух.

Назначение таких машин — быть запасными воздушными командными пунктами на слушай полномасштабной войны. С их борта высшее военное руководство может управлять стратегическими ядерными силами и войсками по всей стране.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Сильное «Звено»: определены сроки испытаний «самолета судного дня»

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