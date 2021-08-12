Ремонт половины из запланированных дорог завершили в Волгоградской области

В Волгоградской области отремонтировали половину из запланированных автодорог. Предварительные итоги реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» озвучил глава регионального комитета транспорта и дорожного хозяйства Анатолий Васильев.

По его словам, на сегодняшний день в порядок привели 254 км дорожного полотна — это почти 50% от плана. В общей сложности в этом году отремонтировать должны 169 участков дорог протяженностью 515,8 км, пишет ИА «НовостиВолгограда.ру».

Также Васильев отметил, что регион получил дополнительные 400 млн рублей на дорожный ремонт. На эти средства планируется реконструировать еще 19,5 км трасс.

В ближайшее время будут заключены контракты по дополнительным проектам, а также по проектам, реализация которых стартует в следующем году.