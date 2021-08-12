Бизнесмены разыграют призы среди участников дистанционного голосования

Бизнесмены столицы приготовили подарок голосующим онлайн. Среди участников дистанционного голосования разыграют призы, сообщает телеканал «Известия». Избиратели смогут получить 20 квартир и 100 машин. Получается, электронные выборы — это и безопасно, и выгодно. Лотерея продлится три дня — с 18 по 20 сентября. Аукцион будет в рамках «Миллиона призов — #ВыбираемВместе», это программа Московской торгово-промышленной палаты. Спонсорами розыгрыша выступили более 70 компаний. Москвичей ждут и утешительные призы. Сертификаты на 100 тыс. баллов можно обменять на покупки. Впервые акцию запустили перед голосованием по Конституции РФ.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.