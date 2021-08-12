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Подходит к завершению подготовка к празднованию юбилея Нижнего Новгорода

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Все проекты к юбилею Нижнего Новгорода находятся уже на финальной стадии. К празднику отреставрировано более 100 культурных объектов, сообщает телеканал «Известия». Отремонтированы почти 123 км дорог и 1,5 тыс. фасадов домов. На городских улицах заменили около 65 тыс. светильников. Большая реконструкция прошла в Нижегородском кремле.

«800-летие позволило и городу, и региону привлечь, мобилизовать мощнейшие ресурсы для, прежде всего улучшения качества жизни граждан. На старте бюджет празднования юбилея Нижнего Новгорода составлял менее 1 млрд рублей. Но вот благодаря общим усилиям за три с половиной года его удалось увеличить более чем в десятки раз. Это, конечно, и бюджетные, и внебюджетные средства», — отметил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

На подготовку к 800-летию города потрачено более 32 млрд рублей, из этой суммы свыше 12 млрд из федерального бюджета. Выделенные средства пошли и на сохранение истории, и на создание новых современных пространств.

«С одной стороны, 800-летие — это вроде бы дань истории, дань памяти предков, жителей Нижегородской области, которые создали этот удивительный город, которые внесли уникальный вклад в историю нашей страны. С другой стороны, все-таки 800-летие — это праздник не про прошлое, а про будущее. Поэтому, конечно, очень важно, что всё, что создается сегодня в канун 800-летия, — это меняет инфраструктуру города», — рассказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Большой объем работ позади, но на этом они не закончатся. Власти уверяют, что юбилей — лишь промежуточная точка, позволяющая определить результаты и наметить новые цели.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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